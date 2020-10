Coronavirus : à Lyon, vers une déprogrammation de 25 à 30 % d'opérations dès la semaine prochaine ?

Le directeur de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes a évoqué ce vendredi une possible déprogrammation de 25 à 30 % d'opérations dès la semaine prochaine à Lyon et dans le Rhône. La Métropole de Lyon est placée, à partir de ce samedi, en alerte maximale. "Les indicateurs de suivi se dégradent à Lyon", a indiqué ce vendredi le Dr Jean-Yves Grall, directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes. Dans la Métropole de Lyon, le taux d'incidence, qui stagnait autour de 240 pendant plusieurs jours, est monté à près de 290 ce vendredi. Le taux d'incidence est également très élevé chez les plus de 65 ans, à hauteur de 190. Une augmentation des hospitalisations à attendre "Il faut qu'on anticipe. Il y a un délai entre la contamination et l'aggravation. L'augmentation forte des contaminations (aujourd'hui) se traduira forcément par une augmentation des hospitalisations dans les prochaines semaines", a prévenu le directeur général de l'ARS, en ajoutant que 625 lits de réanimation sont actuellement disponibles dans la région. Le taux de patients covid en réanimation dans la région est l'un des indicateurs clés. Or, il est ce vendredi de 31 % (seuil d'alerte à 30 %). D'où le passage de Lyon en alerte maximale.

"Il n'y a pas encore eu de déprogrammation dans les hôpitaux de la région, précise-t-il. "On va réfléchir pour envisager une déprogrammation partielle dans la Métropole de Lyon dès la semaine prochaine". Le directeur de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes a évoqué une possible déprogrammation de 25 à 30 % d'opérations dès la semaine prochaine à Lyon et dans le Rhône.