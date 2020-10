Coronavirus : à Lyon, Bernard et Doucet déplorent "une opération de communication" du 1er Ministre

Le maire de Lyon et le président de la Métropole de Lyon ont réagi ce vendredi aux nouvelles annonces gouvernementales pour Lyon. La Métropole de Lyon est désormais en alerte maximale.



Bruno Bernard, le président de la Métropole de Lyon et Grégory Doucet, le maire de Lyon, ont réagi ce vendredi aux nouvelles annonces du Ministre de la Santé.

Lyon est désormais en alerte maximale. Les bars de la Métropole de Lyon doivent fermer dès ce vendredi 22h (retrouvez toutes les annonces ici).

"Une opération de communication" dénoncée

"Bruno Bernard, Président de la Métropole de Lyon et Grégory Doucet, Maire de Lyon tous deux conscients de la situation sanitaire préoccupante, prennent acte de ces mesures visant à lutter contre la propagation du virus. Ils déplorent cependant que la rencontre organisée jeudi dernier avec le premier Ministre Jean Castex n’ait été qu’une opération de communication, ne permettant pas de rendre les relations entre le Gouvernement et les élus de terrain plus constructives", expliquent Bruno Bernard, le président de la Métropole, et Grégory Doucet, le maire de Lyon, dans un communiqué commun.

"La Métropole et la Ville de Lyon réaffirment leur préoccupation et leur inquiétude sur le plan économique, et assurent leur plein soutien aux acteurs du tourisme, de la restauration, de l’événementiel, fortement impactés par les mesures préfectorales", est-il également poursuivi.

Lire aussi : Coronavirus : à Lyon, les nouvelles annonces du Préfet du Rhône en direct