Coronavirus à Lyon : un reconfinement "ciblé" en cas de deuxième vague

Si les données autour de l'épidémie de COVID-19 restent encourageantes, notamment dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, le gouvernement se prépare à une possible deuxième vague et des reconfinements "ciblés".

Avec le début des vacances et un relâchement des gestes barrières largement constaté, les dernières sorties du gouvernement autour d'une deuxième vague d'épidémie de COVID-19 sonnent comme un avertissement.

Interrogé sur RMC à propos d'un possible reconfinement, le Premier ministre Jean Castex a précisé qu'un plan était "prêt", "mais on ne va pas faire un éventuel reconfinement comme on a fait celui de mars." Jean Castex a néanmoins ajouté : "Déjà parce qu’on a appris, ensuite parce qu’un reconfinement absolu aurait des conséquences terribles, donc on va cibler".

Se préparer à une deuxième vague

Dans un entretien donné au Figaro, Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, a évoqué l'hypothèse d'une "deuxième vague", "Il faut se préparer à une reprise de l'épidémie". "Ce sont nos comportements qui conditionnent le risque", a-t-il ajouté.

En Auvergne-Rhône-Alpes, si les bilans à l'hôpital restent bons pour l'instant, le virus est toujours présent et circule lentement (lire ici). Gestes barrières et masques dans les lieux confinés restent donc incontournables.