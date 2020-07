Coronavirus à Lyon : aucun nouveau décès dans la région (graphique)

Aucun décès dû au coronavirus n'a eu lieu dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ce mardi.

Selon le dernier bilan de Santé Publique France, aucun nouveau décès n'a été répertorié dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ce mardi. 1742 personnes ont perdu la vie à l'hôpital à cause du coronavirus depuis le début de la crise sanitaire. Du côté des hospitalisations, elles sont toujours en baisse. 459 malades de la Covid-19 sont pris en charge dans les établissements de soin régionaux contre 463 la veille. Point plus négatif, le nombre de patients en réanimation est en légère hausse. Ils sont actuellement 28 contre 24 en fin de semaine dernière. Un chiffre encore loin des 783 personnes prises en charge dans les services de soins intensifs de la région au plus fort de la crise.