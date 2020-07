Coronavirus à Lyon : quel est l’âge moyen des victimes ?

Plus de 3000 personnes ont perdu la vie à cause de la Covid-19 depuis le début de la crise sanitaire.

Depuis le début de la crise du coronavirus, la maladie a fait 3077 victimes dans la région et 1 138 victimes dans le département du Rhône. Parmi les personnes décédées dans en Auvergne-Rhône-Alpes, 1339 sont décodées en Ehpad. Ce sont d'ailleurs les personnes âgées qui ont été le plus touchées par la Covid-19. 41,2 % des victimes du Covid-19 avaient entre 80 et 89 ans, 25,6 % plus de 90 ans et 20,5 % entre 70 et 79 ans. À l'inverse, aucune victime n'est à déplorer dans les 0-19 ans. 0,1 % des personnes décédées avaient entre 20 et 29 ans, 0,2 % entre 30 et 39 ans, 0,7 % entre 40 et 49 ans, 2,6 % entre 50 et 59 ans et 7,8 % entre 60 et 69 ans.