Coronavirus à Lyon : un excellent bilan en région pour ce 1er juillet

La pression baisse toujours à l'hôpital. Aucune entrée en réanimation et aucun décès n'ont été relevés sur les 24 dernières heures. C'est un excellent bilan autour de l'épidémie de coronavirus COVID-19 qui est publié ce 1er juillet.

Si le virus circule toujours bien plus lentement, le bilan à l'hôpital continue de s'améliorer dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Selon les chiffres de Santé publique France, on compte 487 patients dans les établissements de la région, dont 25 en réanimation. Si 8 nouvelles admissions à l'hôpital sont relevées, aucun décès et aucune admission en réanimation n'ont eu lieu durant les dernières 24 heures.

Dans le Rhône, là encore le bilan est encourageant avec 161 patients à l'hôpital, dont seulement 13 en réanimation. Dans ce contexte, gestes barrières et masques sont toujours aussi important pour éviter la situation que connaissent certains pays avec un rebond de l'épidémie.

Ce mercredi 1er juillet au soir, le bilan en Auvergne-Rhône-Alpes est le suivant :

- 487 patients sont encore hospitalisés dans la région (-16 depuis 24h)

- 8 nouvelles admissions à l'hôpital ces 24 dernières heures

- 25 personnes dans les services de réanimation (-2 depuis hier). Il y avait 783 patients en réanimation dans la région au plus fort de la crise.

- aucune nouvelle admission en réanimation durant les dernières 24 heures

- aucun nouveau décès depuis mardi

- 1737 décès au total à l'hôpital dans la région

Pour le Rhône, le bilan ce mercredi 1er juillet au soir :

- 161 personnes sont toujours hospitalisées (-5 depuis hier). Il y avait 1250 patients hospitalisés dans les hôpitaux du Rhône au plus fort de la crise.

- une nouvelle admission à l'hôpital ces 24 dernières heures

- 13 patients sont en réanimation (-1 durant les dernières 24 heures). 300 patients étaient hospitalisés en "réanimation" dans le département du Rhône au plus fort de la crise.

- aucune nouvelle admission en réanimation depuis les dernières 24 heures

- aucun nouveau décès depuis hier

- 651 décès à l'hôpital dans le département depuis le début de la crise.