De plus en plus de personnes sont testées dans le département. Mais de plus en plus sont surtout positives. Près de 4000, cette semaine, dans le Rhône. Des chiffres en nette augmentation chaque semaine. Le point.

Le virus continue de circuler, de plus en plus, dans le département du Rhône. Tous les indicateurs sont à la hausse, d'après le dernier bilan de Santé Publique France dans la région, ce vendredi 25 septembre.

Le taux d'incidence explose (206 pour 100 000 habitants dans le Rhône), mais surtout le nombre de tests positifs. Oui, il y a de plus en plus de tests, mais l'augmentation du nombre de cas positifs est plus importante que l'augmentation du nombre de tests. C'est incontestable.

Plus de tests, oui, mais beaucoup plus de cas positifs

Ainsi, sur plus de 39 000 tests en semaine 38 (entre le 14 et le 20 septembre) dans le seul département du Rhône, 3 862 se sont révélés positifs. C'est beaucoup. Le taux de positivité est de 10 % dans le département.

A titre de comparaison, ces dernières semaines :

241 cas positifs dans le Rhône (sur 15 117 tests) entre le 3 et le 9 août

557 cas positifs (sur 15 430 tests) entre le 10 et le 16 août

1216 cas positifs (sur 22 000 tests) entre le 17 et le 23 août

1687 cas positifs (sur 27 000 tests) entre le 24 et le 31 août

2518 cas positifs (sur 31 000 tests) entre le 31 août et le 6 septembre

3350 cas positifs (sur 37 000 tests) entre 7 septembre et le 13 septembre.

Et donc 3862 cas positifs (sur 39006 tests) entre le 14 et le 20 septembre.

Plus de cas positifs donc forcément plus de personnes hospitalisées dans les prochaines semaines. C'est inéluctable.

Dans la région, la hausse est également évidente. 8934 cas positifs cette semaine. Contre 7 367 la semaine dernière et 5 581 la semaine précédente.

