Coronavirus à Lyon : où le virus circule actuellement le plus dans la région ?

Le virus continue de circuler en Auvergne-Rhône-Alpes. Beaucoup moins que début novembre, au pic de la 2e vague, mais encore suffisamment pour que le risque de reprise épidémique soit réel après les fêtes...

Longtemps, la région Auvergne-Rhône-Alpes a été la région la plus touchée par la 2e vague de l'épidémie de coronavirus. C'était la région où le virus circulait le plus, la région avec le plus de patients hospitalisés, la région avec le plus de morts quotidiens.

Actuellement, ce sont dans les régions Bourgogne-Franche-Comté et Grand-Est que le virus circule le plus. Puis Auvergne-Rhône-Alpes. Le taux d'incidence, indicateur clé, est de 202 dans la région. Il détermine le nombre de cas positifs lors des 7 derniers jours pour 100 000 habitants, c'est un bon reflet de la circulation du virus à un instant t sur un territoire.

En détails, dans les départements de la région, ce taux d'incidence est de :

l'Allier : 240

l'Isère : 230

le Rhône : 210

l'Ardèche : 207

la Haute-Savoie : 205

le Cantal : 193

la Loire : 189

la Drôme : 187

la Savoie : 184

l'Ain : 181

le Puy-de-Dôme : 174

la Haute-Loire : 169

Ce taux d'incidence est en légère hausse dans les départements de la région depuis plusieurs jours. Cette hausse s'explique surtout par la nette hausse du nombre de tests ces derniers jours. Les Français se font beaucoup tester avant les fêtes. Le taux de positivité, lui, a clairement chuté dans la région ces derniers jours, notamment dans le département du Rhône. Ce qui est plutôt rassurant. (plus de détails ici).

