Coronavirus à Lyon : nette hausse, encore, des cas positifs cette semaine dans le Rhône

Les semaines se suivent et se ressemblent à Lyon et dans le Rhône. De plus en plus de personnes sont testées positives au covid-19. 3 350 cette semaine dans le Rhône. Contre 2 518 celle d'avant, et 1 687 celle encore d'avant. Plus de cas positifs donc forcément plus de personnes hospitalisées dans les prochaines semaines.

Oui, il y a de plus en plus de tests. Plus de 37 000 en semaine 37 (entre le 7 et le 13 décembre) dans le seul département du Rhône. Mais cela n'explique pas une telle hausse. 3 350 se sont révélés positifs. C'est beaucoup. Le taux de positivité est de 9 % dans le département.

A titre de comparaison, ces dernières semaines :

241 cas positifs dans le Rhône (sur 15 117 tests) entre le 3 et le 9 août

557 cas positifs (sur 15 430 tests) entre le 10 et le 16 août

1216 cas positifs (sur 22 000 tests) entre le 17 et le 23 août

1687 cas positifs (sur 27 000 tests) entre le 24 et le 31 août

2518 cas positifs (sur 31 000 tests) entre le 31 août et le 6 septembre

Et donc 3350 cas positifs (sur 37 000 tests) entre 7 septembre et le 13 septembre.

La hausse est incontestable et ne fait aucun doute. Plus de cas positifs donc forcément plus de personnes hospitalisées dans les prochaines semaines. C'est inéluctable.

Dans la région, 7 367 ont été positifs. Contre 5 581 la semaine précédente (soit une augmentation de 32 %). Alors qu'il y a eu "seulement" 20 % de tests de plus. 116 408 en tout dans la région.

A Lyon, de nouvelles mesures vont être annoncées lundi pour tenter d'enrayer la circulation du virus.

