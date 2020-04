Coronavirus à Lyon : Les plus de 70 ans devront-ils rester confinés après le 11 mai ?

Qui pourra sortir après le 11 mai ? Les personnes de plus de 70 ans pourront-elles sortir normalement ? Le président Emmanuel Macron a tenu à faire une mise au point...

L'inquiétude monte, notamment chez les personnes âgées. Qui pourra sortir après le 11 mai ?

Lors d'une audition au Sénat ce mercredi, le Professeur Delfraissy, président du Conseil scientifique, a déclaré que "pour les personnes d'un certain âge, de 65 ou 70 ans" et les personnes fragiles, "on continuera le confinement". Après le 11 mai.

La "responsabilité individuelle" et pas d'interdiction ?

Depuis, les questions sont nombreuses. La polémique monte. L'Elysée a indiqué vendredi qu'Emmanuel Macron "ne souhaite pas de discrimination" pour les personnes âgées, ou pour les plus fragiles, après cette fameuse date du 11 mai.

Le président de la République appelle à la "responsabilité individuelle".

Le lundi 13 avril, lors de son allocution suivie en direct par 36M de Français (un record absolu), Emmanuel Macron avait expliqué que « pour leur protection, nous demanderons aux personnes les plus vulnérables, aux personnes âgées, en situation de handicap sévère, aux personnes atteintes de maladies chroniques, de rester, même après le 11 mai, confinées, tout au moins dans un premier temps ».

Pour l'instant, c'est flou

Alors responsabilité individuelle ? Simple conseil ? Obligation ? Ou carrément interdiction ? Cela reste flou.

On devrait en savoir plus d'ici le 11 mai, en fonction de l'évolution de l'épidémie.

D'après les derniers chiffres, plus de 80 % des décès en France du coronavirus concernent des personnes de plus de 70 ans.

Retrouvez toutes les informations en direct à Lyon ce samedi 18 avril ici.