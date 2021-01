Coronavirus : à Lyon, le point en réanimation

Le taux d’occupation des Hospices Civiles de Lyon (HCL) est ce mardi 19 janvier de 94 %. 37 % des patients en réanimations pour cause de Covid.

Le nombre de patients hospitalisés aux HCL pour cause de Covid-19 est actuellement de 312, dont 75 en réanimation. Après un mini pic le 11 janvier, ce chiffre a légèrement baissé. La situation dans les HCL reste préoccupante avec un taux d’occupation global des réanimations représentant 94 % des 180 lits disponibles. 37 % des patients en réanimations sont Covid+.

Au cours de la semaine du 12 au 19 janvier 9,34 % des passages aux urgences étaient en lien avec le coronavirus. Le chiffre était de 9,59 % lors de la première semaine de janvier et de 14,76 % la dernière semaine de décembre.

Du côté des dépistages 633 personnels des HCL ont été testés du lundi 11 janvier au dimanche 17. 38 sont positifs, soit un taux de positivité de 6 % contre 5,58 % la semaine passée.

Les vaccinations vont-elles à bon train : au 11 janvier 4535 professionnels des HCL ont été vaccinés, 4328 soignants libéraux, aides à domicile et personnes âgées de plus de 75 ans et 272 patients des Unités de Soins de longue Durée.