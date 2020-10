Depuis son ouverture, fin septembre, le centre du dépistage du Palais des Sports de Gerland, dans le 7e arrondissement de Lyon, fait le plein. Le centre va aussi être ouvert le samedi, dès ce 24 octobre.

"A compter du samedi 24 octobre, le centre de dépistage au Palais des sports (Gerland), destiné aux personnes prioritaires, fonctionnera également le samedi de 8h30 à 17h30", précisent les HCL.

Le Palais des Sports de Gerland, dans le 7e arrondissement de Lyon, est devenu un centre de dépistage depuis fin septembre. Et il y a foule. Plus de 1 000 personnes se font dépister par jour dans ce centre.

"On a choisi cet endroit atypique parce que les gens sont à l'abri. Ils ont des commodités. C'est plus serein et plus facile pour nous de nous organiser. Ce qui est appréciable parce qu'on doit faire face à des arrivées très importantes", expliquait il y a quelques jours à l'AFP le Pr Frédéric Laurent, chef du service de bactériologie de l'hôpital de la Croix-Rousse, détaché pour gérer ce centre au Palais des Sports.