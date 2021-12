Dès le lundi 10 janvier 2022, le centre d'examen de l'Assurance maladie dans le 6e arrondissement de Lyon devient un centre de vaccination.

Des créneaux sont d'or et déjà disponibles sur Doctolib. Un nouveau centre de vaccination ouvre à Lyon le 10 janvier 2022, rue Baraban dans le 6e arrondissement, dans les locaux du centre d'examen de l'Assurance maladie. Le vaccin prévu à l'injection est le Moderna. La vaccination est donc ouverte dans ce centre pour toute personne de plus de 30 ans, et des créneaux sans rendez-vous sont aussi disponibles pour les plus de 65 ans.

Une centaine de personne par jour pourra s'y faire injecter une première, deuxième ou troisième dose. Le centre devrait ouvrir pour environ 2 mois, du lundi au jeudi de 7h30 à 11h30, et de 12h30 à 16h30, et le vendredi de 7h30 à 11h30.