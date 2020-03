Coronavirus à Lyon : des couvre-feux dans la région, pas à Lyon ?

Plusieurs villes de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont décidé de mettre en place un couvre-feu de 21h à 6h du matin pour obliger au respect de règles de confinement en cette période d'épidémie de coronavirus.

Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, plusieurs villes ont mis en place des couvre-feux le soir pour obliger au respect des règles de confinement. C'est le cas de Valence, Montélimar ou encore Romans-sur-Isère dans la Drôme, mais aussi La Voulte-sur-Rhône en Ardèche.

À Valence, il est désormais interdit de se déplacer dans les rues de 21h à 6 heures du matin. “On s’est aperçu que quelques inconscients ne respectaient pas les règles. Vendredi soir, la police municipale a dressé 23 verbalisations pour des personnes sans attestation. En plus ce sont des personnes qui se rassemblent. On a donc décidé d’utiliser un arsenal juridique plus fort”, a justifié Nicolas Daragon (LR) le maire de Valence, rapporte Le Dauphiné. Ces mesures ne s'appliquent pas aux personnes sortant dans le cadre de leur mission de service public ou pour raison urgente médicale ou familiale.

À Lyon aucune mesure similaire n'est envisagée, confiait Jean-Yves Sécheresse, l'adjoint en charge de la sécurité qui écartait catégoriquement cette idée. “Localement, si mesures il y a, elles viendront des services de l'État”, confiait une source municipale.

Ce lundi, un prolongement du confinement et de nouvelles mesures pourraient être annoncés par le gouvernement.

