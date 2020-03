Coronavirus à Lyon : toutes les informations en direct ce 23 mars

Septième jour de confinement à Lyon à cause de la pandémie de coronavirus COVID-19. La ville se prépare à vivre une nouvelle semaine où il sera interdit de sortir. Comment la situation va-t-elle évoluer ? Le confinement va-t-il être prolongé ? Suivez toutes les dernières informations dans notre direct.

Découvrez notre direct en bas de cet article, sur mobile, vous pouvez l'afficher en cliquant ici s'il ne s'affiche pas.

Lyon va rentrer dans une nouvelle semaine de confinement suite à la pandémie de coronavirus COVID-19. Si la mesure a eu du mal à prendre au début, notamment à cause de nombreux promeneurs sur les berges du Rhône, les Lyonnais s'y sont progressivement pliés.

En parallèle, berges et parcs ont été fermés et les contrôlent multipliés. Ceux qui sont dehors sans attestation et une bonne raison risquent 135 euros d'amende, voire plus pour les récidivistes. Ces derniers jours, au moins quatre personnes dehors ont été placées en garde à vue pour "mise en danger de la vie d'autrui".

Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, le virus continue de progresser. 1 431 cas ont été confirmés biologiquement au COVID-19 depuis le début de la pandémie, soit une hausse de 165 cas entre samedi et dimanche. Des chiffres à prendre avec précaution, puisque tous les cas suspects ne sont pas testés, seuls les "personnes pour lesquelles la confirmation du diagnostic représente un enjeu important", précise l'Agence régionale de santé. 72 personnes sont mortes dans la région depuis le début de l'apparition du virus en France.

Suivez toutes les dernières informations dans notre direct ci-dessous et posez vos questions.

Sur mobile, si le direct ne s'affiche pas, vous pouvez le lancer en cliquant ici.