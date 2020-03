Coronavirus à Lyon : vers un prolongement du confinement ?

Ce lundi, le Gouvernement pourrait annoncer un allongement du confinement, une semaine après sa mise en place, pour endiguer l'épidémie de coronavirus.

Selon l'AFP, le gouvernement envisage de prolonger le confinement ce lundi 23 mars alors que l'épidémie de Coronavirus a fait 674 morts en France. Cela fait une semaine que cette mesure a été mise en place. Le conseil scientifique doit rendre sa décision aujourd’hui. Sibeth Ndiaye, la porte-parole, du gouvernement a déclaré dimanche sur LCI que l'allongement du confinement était “probable”.

De leur côté, les personnels médicaux réclament un respect plus strict des mesures prises et un renforcement du confinement. Dimanche, le Conseil d’État a écarté le possibilité d’un “confinement total” et invité le gouvernement à revoir certaines autorisations de déplacements, expliquant que “la portée de certaines dispositions présente néanmoins un caractère ambigu au regard en particulier de la teneur des messages d'alerte diffusés à la population”.

En tout, 1,8 million de contrôles des règles mises en place ont eu lieu en France et 91 824 infractions pour non-respect des restrictions ont été distribuées.