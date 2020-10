Coronavirus : à Lyon, déprogrammation de toutes les opérations "non urgentes" ces 15 prochains jours

37 % des lits actuellement disponibles sur l’ensemble de la région sont occupés par des patients atteints de Covid-19 et 50 % par des patients atteints d’une autre pathologie.

Ainsi, près de 90 % des lits de réanimation aujourd’hui « armés » sont occupés.

De nombreux patients covid-19 sont attendus dans les prochains jours. Les capacités d'accueil vont donc être augmentées.

Jusqu'à 1300 lits de "réa" possibles dans la région

"L’ARS Auvergne-Rhône-Alpes a demandé ce jour à tous les établissements de santé publics et privés des territoires hospitaliers « Loire », « Rhône-nord Isère » et « Alpes Dauphiné », de procéder, dès ce lundi 19 octobre et pour 15 jours , à la déprogrammation de toutes les activités opératoires et interventionnelles non urgentes et sans préjudice de perte de chance avérée à court terme pour les patients", poursuit l'ARS.

"Actuellement, 671 lits de réanimation sont ouverts dans la région contre 559 habituellement avec une possibilité d’armer jusqu’à 1 300 lits mais qui supposerait une déprogrammation complète des activités au profit de la Covid-19, ce qui n’est pas envisagé aujourd’hui ni souhaitable", précise l'ARS.