Coronavirus à Lyon : 24 millions d'€ de fonds de solidarité dans le Rhône

Le 24 avril dernier, le préfet du Rhône Pascal Mailhos, et le directeur régional et départemental des Finances publiques, Laurent de Jekhowsky, ont réuni le Comité départemental d’examen des problèmes de financement des entreprises (CODEFI) pour faire le point sur l’impact économique de la crise sanitaire et sur les dispositifs mis en œuvre pour accompagner les entreprises dans le département. Ce comité, réunit les services départementaux de l’État et leurs partenaires économiques : chambres consulaires (CCI, CMA, Agriculture), organisations socioprofessionnelles représentatives (MEDEF, CPME, U2P) et président du tribunal de commerce.

Depuis le début de la crise, plus de 12 000 entreprises ont bénéficié de reports de charges sociales, pour 515 millions d’euros et 3 000 entreprises d’un report de charges fiscales, pour 107 millions d’euros. En tout, 18 000 aides ont été versées dans le département au titre du fonds de solidarité, pour un montant global de 24 millions d’euros. Par ailleurs plus de 40 000 salariés ont bénéficié du chômage partiel dans le département.

La préfecture du Rhône a par ailleurs annoncé qu'un groupe de travail allait être mis en place sur “les difficultés budgétaires et financières des collectivités qui pourraient résulter des dépenses nouvelles, mais aussi des baisses de recettes liées à la crise”.