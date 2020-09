Coronavirus : à Lyon, 24 classes sont fermées ce mercredi

Le nombre de cas positifs de covid-19 ne cesse d'augmenter à Lyon et dans le département du Rhône ces derniers jours.

Cela se répercute dans les hôpitaux du département où là-aussi, le nombre de malades hospitalisés augmente depuis plusieurs jours (lire notre bilan mardi soir ici).

Des fermetures qui se multiplient chaque jour

Cela se répercute aussi dans les écoles. 24 classes sont fermées à Lyon ce mercredi 9 septembre en raison de l'épidémie de coronavirus, selon des informations du Progrès. Un bilan qui augmente de jour en jour.

"On arrive à gérer la situation en fermant les classes ponctuellement. Nous avons 1 500 classes à Lyon, 24 sont fermées. Cela reste raisonnable et n’est pas ingérable", explique le maire de Lyon, Grégory Doucet, au quotidien régional. Tant que l’on ne dépasse pas les quelques dizaines de classes, on tiendra. Au-delà, cela va ressembler à une certaine forme de confinement ».

Affaires à suivre...

