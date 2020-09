Coronavirus à Lyon : le mauvais bilan mardi soir dans les hôpitaux du Rhône et de la région

49 nouveaux malades du covid-19 ont été admis dans les hôpitaux du Rhône ces dernières 24h. C'est beaucoup. C'est le deuxième jour de suite où le département fait partie des deux départements les plus touchés par les nouvelles hospitalisations avec les Bouches-du-Rhône. Prudence dans la région.

Le nombre de personnes hospitalisées des suites du covid-19 ne cesse d'augmenter ces derniers jours à Lyon, dans le Rhône et dans la région. Et l'augmentation est de plus en plus marquante avec 76 nouvelles personnes admises dans les hôpitaux de la région des suites du coronavirus ces 24 dernières heures. Dont 49 dans le seul département du Rhône.

Dans le Rhône, il y a aussi 33 personnes en "réa" ce mardi soir, cinq de plus que lundi soir. Des chiffres là-aussi en augmentation depuis plusieurs jours alors qu'ils n'avaient fait que baisser depuis le mois d'avril.

Enfin, huit personnes sont décédées des suites du covid-19 dans les hôpitaux de la région ces dernières 24 heures. Là-aussi, un nombre élevé qui n'avait pas été atteint dans un bilan quotidien depuis des semaines.

Avec l'augmentation nette du nombre de cas positifs ces derniers jours dans le Rhône, l'augmentation devrait aussi se poursuivre dans les hôpitaux ces prochaines semaines.

Ainsi, le bilan ce mardi 8 septembre au soir en Auvergne-Rhône-Alpes :

420 patients sont encore hospitalisés dans la région (+22 en 24h)

76 nouvelles hospitalisations durant les dernières 24 heures

54 personnes dans les services de réanimation (+7 en 24h). Il y avait 783 patients en réanimation dans la région au plus fort de la crise.

10 nouvelles admissions en réanimation durant les dernières 24 heures

8 nouveaux décès en 24 heures

1795 décès au total à l'hôpital dans la région

Le bilan mardi 8 septembre au soir dans le département du Rhône :