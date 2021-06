Coronavirus : 41 classes fermées ce vendredi dans l'académie de Lyon

Seulement 41 classes sont fermées ce vendredi 18 juin dans l'académie de Lyon (Rhône, Ain, Loire), en raison de cas de coronavirus. La semaine dernière, 132 classes étaient fermées dans l'académie.

La circulation du virus dans les établissements scolaires de l'académie de Lyon semble encore se ralentir cette semaine. La circulation du virus est en baisse mais il faut également prendre en compte la fin de l'année scolaire et l'arrêt des cours dans certains lycées. Seulement 41 classes sont fermées sur les 21 530 que comptent l'académie, soit 0,19 %. 38 élèves et 2 membres du personnel enseignant ont été testés positifs entre le 7 et le 14 juin.

La semaine dernière, 132 classes étaient fermées, contre 228 le vendredi 4 juin.