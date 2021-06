Coronavirus : avant les régionales, la circulation du virus au plus bas à Lyon et dans le Rhône (graphique)

Malgré la réouverture des terrasses et des lieux culturels le 19 mai, malgré celle des salles de sport et des restaurants le 9 juin, pas de reprise épidémique à Lyon et dans le Rhône. Au contraire. Tous les indicateurs affichent la couleur "verte". La situation s'améliore considérablement.

La circulation du virus à l'instant t sur un territoire se mesure grâce au taux d'incidence. Les décideurs ont les yeux rivés dessus. C'est un indicateur clé. Le taux d'incidence détermine le nombre de cas positifs sur les 7 derniers jours pour 100 000 habitants. Sur une semaine glissante. C'est un très bon moyen de mesurer le degré de circulation du virus, à un instant t, sur un territoire.

La circulation du virus au plus bas dans le Rhône depuis le 18 août 2020