Opération "coup de poing" réussie au Parc OL. 10 000 personnes ont reçu une première dose de vaccin pendant les trois jours du week-end de Pâques. Une nouvelle opération d'envergure est prévue les 17 et 18 avril dans le stade de l'OL, à Décines.

"Merci à l’OL qui a mis à disposition son stade ce week-end pour en faire un vaccinodrome géant et permettre de vacciner 10 000 personnes", a salué le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur Twitter. "Reconnaissance envers les pompiers du Rhône, les bénévoles et tous ceux qui ont rendu possibles ces 3 jours de vaccination", a-t-il ajouté. 10 000 personnes ont été vaccinées en 3 jours au Parc OL. Avec le vaccin Moderna. Avant la 2e dose, début mai, une nouvelle opération de testing de masse est prévue les 17 et les 18 avril au Parc OL.



La campagne de vaccination s'accélère largement dans le Rhône. Au palais des sports de Gerland, 2000 doses sont désormais injectées chaque jour (14 000 par semaine). Acteurs publics, comme privés, sont mobilisés. L'OL tenait à apporter son aide dans la lutte contre la Covid-19. "Tout part des responsables de la santé, de la Préfecture, du SDMIS. On a voulu être modestement dans le prolongement de l'état l'esprit car on ne peut qu'apporter notre bonne volonté et des infrastructures. On souhaitait être présent. Nous ne sommes pas les acteurs mais nous avons la volonté de participer, explique le président de l'OL, Jean-Michel Aulas. Il y a eu un engouement incroyable de nos partenaires et de notre personnel pour être bénévoles".

Bientôt un vaccinodrome à Eurexpo ?

Les vaccinodromes vont se multiplier dans la région. "On travaille avec tous les acteurs pour monter en puissance sur des méga-centres (de vaccination) qui pourront être répartis sur le territoire. Avec des centres qui pourront commencer à minima à 1000 injections/jour. Sur l'ensemble des départements, en lien avec toutes les collectivités", précise le directeur de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, Jean-Yves Grall. Dans le Rhône, nous étudions l'hypothèse de monter un centre important qui sera peut-être à Eurexpo".

