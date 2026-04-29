Une enquête pour travail dissimulé a été ouverte après un contrôle menée au bar du marché couvert à Villefranche-sur-Saône.

Dimanche 26 avril, le Codaf (comité opérationnel départemental anti-fraude) a fait une visite surprise, au bar du marché couvert de Villefranche-sur-Saône. Selon les informations du Progrès, plusieurs employés du bar étaient en situation irrégulière au niveau de leur contrat de travail.

Une enquête a été ouverte pour travail dissimulé. Le commissariat de Villefranche-sur-Saône sera chargé de cette affaire.

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