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Bar marché couvert
Crédit : Google Maps

Contrôle d'un bar à Villefranche : une enquête pour travail dissimulé ouverte

  • par Loane Carpano

    • Une enquête pour travail dissimulé a été ouverte après un contrôle menée au bar du marché couvert à Villefranche-sur-Saône.

    Dimanche 26 avril, le Codaf (comité opérationnel départemental anti-fraude) a fait une visite surprise, au bar du marché couvert de Villefranche-sur-Saône. Selon les informations du Progrès, plusieurs employés du bar étaient en situation irrégulière au niveau de leur contrat de travail.

    Une enquête a été ouverte pour travail dissimulé. Le commissariat de Villefranche-sur-Saône sera chargé de cette affaire.

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