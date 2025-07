Les TCL adaptent leur réseau pour le 14 juillet à Lyon

46 % des conducteurs déclarent que le comportement des passagers est la principale cause de leur état de fatigue

Métros renforcés, bus déviés et funiculaires ajustés pour accompagner les festivités de la fête nationale à Lyon ce lundi 14 juillet.

À l’occasion de la fête nationale, le réseau TCL met en place un dispositif spécial pour permettre aux Lyonnais de profiter pleinement du 14 juillet.

Côté métro, les quatre lignes verront leurs fréquences augmentées dès le matin et surtout en soirée, en prévision du feu d’artifice. La ligne D circulera toutes les 2 minutes, la B toutes les 2’30, la A toutes les 4 à 5 minutes et la C toutes les 7’30.

A lire aussi : Les bals de pompiers reviennent à Lyon ce week-end du 14 juillet : voici où les trouver

Dès 7h, plusieurs lignes de bus (C10, C12, C20, 15, 35, 40 et S1) seront déviées en raison du défilé militaire dans le centre-ville, notamment autour de Bellecour, Perrache et Saint-Paul. À partir de 18h, de nouvelles adaptations seront mises en place pour le feu d’artifice, avec des déviations sur une vingtaine de lignes, dont les lignes C3, C14 ou encore 31. Les lignes S1 et S6 ne circuleront pas en soirée.

Enfin, les funiculaires F1 et F2 verront leurs horaires ajustés : le F1 circulera jusqu’à minuit, tandis que le F2 s’arrêtera exceptionnellement à 20h.