Comment accéder facilement au Sirha Lyon 2025 ?

Du 23 au 27 janvier, l'événement phare de l'alimentation Sirha Lyon revient à Eurexpo. Afin d'accueillir le plus grand salon de restauration du monde, un plan d'accessibilité inédit est déployé.

Avec plus de 21 000 professionnels et 4000 exposants et marques accueillis au sein du Sirha Lyon, l'événement se positionne comme l'un des plus grands salons de la restauration au monde. Afin de garantir un meilleur accueil aux visiteurs un plan d'accessibilité inédit a été déployé.

Accès au site

Dû à l'attractivité du salon, le site préconise l'utilisation des transports en commun afin d'éviter la surcharge des parkings. Pour l'occasion, le réseau TCL s'adapte et met en place d'importants moyens, tels qu'un renforcement des tramways T5 et T3. La ligne de bus n100 permettra quant à elle d'assurer la liaison entre Vaulx-en-Velin-la-Soie et Eurexpo, avec un bus toutes les quatre minutes.

Pour les visiteurs souhaitant prendre le volant, le parking relais du Groupama Stadium est conseillé. Une navette opérera les allers et venus entre Décines-Charpieu et Eurexpo en 20 minutes. Les places sont réservables à l'avance, au prix de quinze euros la journée.

Un dispositif de gestion des flux autour d’Eurexpo Lyon, en lien direct avec la préfecture, les forces de police, la Métropole de Lyon, la Ville de Chassieu et les mairies voisines sera également déployé pour l'occasion.

A lire aussi :