Du 23 au 27 janvier, le Sirha Lyon fait son retour à Eurexpo. Plusieurs modifications sur le réseau TCL sont prévues pour faciliter l'accès.

Le plus grand salon de la restauration au monde, le Sirha Lyon, fête sa 22e édition du 23 au 27 janvier prochain et s'apprête à accueillir plusieurs milliers de professionnels. Afin d'encourager l'utilisation des transports en commun et de faciliter l'accès à Eurexpo, où prend place le salon, le réseau TCL s'adapte.

La ligne de tramway T5 sera renforcée. Jusqu'à 20 heures, elle circulera toutes les 6 à 7 minutes, puis toutes les 10 à 15 minutes entre 20 et 21 heures. Et enfin, toutes les 17 minutes après 21 heures. Le dernier départ d'Eurexpo s'effectuera à 22 heures. Les fréquences de la ligne T3 seront également renforcées, mais seulement le week-end du 25 et 26 janvier.

Enfin, la navette bus N100 permettra d'assurer la liaison entre Vaulx-en-Velin la Soie et Eurexpo, avec un départ toutes les 4 minutes. Dans le sens aller, le dernier départ aura lieu à 13h19. Dans le sens retour, vers Vaulx-en-Velin, celui-ci est prévu à 20h30.