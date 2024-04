Le film Vingt Dieux de la réalisatrice Louise Courvoisier, co-produit par Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma et tourné en partie dans l’Ain, rejoint la sélection officielle Un Certain Regard au Festival de Cannes.

Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes, a annoncé hier les différents films sélectionnés pour le festival qui se déroulera du 14 au 25 mai prochains. Co-produit par Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma, le film Vingt Dieux de la réalisatrice française Louise Courvoisier rejoint la sélection Un Certain Regard du Festival de Cannes.

Parmi les autres films sélectionnés à Un Certain Regard, on retrouve les films Le Procès du Chien de la Française Laetitia Dosh, Le Royaume de Julien Colonna ou encore Les Damnés de Roberto Minervini.

Tourné dans l’Ain et mixé près de Lyon

Le film a été en partie tourné dans le nord du département de l’Ain, notamment à Pont-d’Ain, Saint-Nizier-le-Désert et Simandre-sur-Suran et sa post-production a également été faite en région lyonnaise. Écrit par la réalisatrice et Théo Abadie, le film raconte l’histoire de Totone, un jeune homme se retrouvant responsable de sa petite soeur de sept ans suite au décès soudain de son père fromager. Il se met alors en tête de gagner le concours du meilleur comté, ce qui lui permettrait de remporter 30 000 euros.

Pour l’heure, le long-métrage n’a pas encore de date de sortie, mais Sophie Rotkopf, vice-présidente de la Région déléguée à la culture assure dans son communiqué : "Nous sommes très fiers d’avoir accompagné le premier film de Louise Courvoisier, VINGT DIEUX, diplômée de la première promotion de l’école la CinéFabrique créée à Lyon par Claude Mouriéras et soutenue dès la première heure par la Région Auvergne-Rhône-Alpes".

