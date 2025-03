Circulation difficile ce week-end en Auvergne-Rhône-Alpes

La circulation sera difficile samedi 8 mars sur les routes de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Les vacances scolaires s'achèvent à Lyon, et les vacanciers s'apprêtent à prendre la route pour rentrer des stations de ski. Bison futé prévoit ainsi une circulation difficile samedi 8 mars dans le sens des retours, mais également dans le sens des départs, où le drapeau orange est hissé. Dimanche, la circulation devrait être habituelle puisque le drapeau vert est de sortie.

Dans le détail, Bison futé conseille d'éviter l'autoroute A43 samedi entre Lyon et le tunnel de Fréjus dans le sens des départs et des retours. Dans le sens des départs, la nationale 85 devrait également être très fréquentée entre Grenoble et Gap. Dans le sens des retours, il faudra éviter l'autoroute A40 entre Passy et Mâcon de 10 h à 14 h.