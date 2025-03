Le centre logistique des Restos du coeur du Rhône et de la Métropole de Lyon se prépare à vivre un week-end agité, avec la grande collecte nationale qui débute ce vendredi.

Les allées sont laissées libres, les deux poids-lourds vidés, les salariés et bénévoles sur le qui-vive... Au centre logistique des Restos du coeur du Rhône à Villeurbanne, tout est prêt pour vivre trois jours à plein régime à l'occasion de la collecte nationale, dès ce vendredi 7 mars et jusqu'au dimanche 9 mars.

Plus de 1 000 bénévoles seront ainsi mobilisés dans le département sur 95 points de collecte dans les enseignes pour un week-end fondamental pour les Restos du coeur. 15 % des denrées récoltées annuellement le sont rien que lors de cette collecte nationale. Tous les dons récoltés seront au fur et à mesure du week-end et début de semaine prochaine rapatriés jusqu'au centre logistique, afin de suivre un processus déterminé en amont.

"Il n'y a pas de petits ou grands dons, il n'y a que des beaux dons"

Alain Pillon, président des Restos du cœur du Rhône

Dans le centre logistique de 3 000 m2, détenu par la Métropole de Lyon et confié temporairement aux Restos du coeur, près de 160 tonnes de produits s'apprêtent donc à être rassemblées. En 2023, ce sont ainsi 157 tonnes qui avaient été récupérées durant ce grand week-end de collecte dans le département.

Tous les dons arriveront dans l'entrepôt, avant d'être triés par les équipes. (@NB)

"Dans les magasins déjà, nous essayons de faire un premier tri par catégories de produits : épicerie sèche, conservés, hygiènes, etc. Les bénévoles dans les centres du département font ce premier tri, avant que ça arrive ici. Puis, on refait un tri par typologie de produits et par conditionnement parce que nous avons des foyers composés d'une personne, deux personnes, jusqu'à beaucoup plus. Et on ne pourra pas leur donner la même quantité", détaille Alain Pillon, président des Restos du cœur du Rhône

L'objectif est ainsi de répondre à une demande et un besoin en constante évolution. 40 000 familles sont aujourd'hui inscrites à l'aide alimentaire de l'association dans le département. "Il n'y a pas de petits ou grands dons, il n'y a que des beaux dons", souligne Alain Pillon, aux côtés du président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard. "Les Restos du coeur sont une institution de près de 40 ans (...). On peut voir ça comme un échec de la lutte contre la précarité dans le pays, car aujourd'hui c'est 20 plus de repas servis qu'il y a 40 ans", déplore l'élu.

Un panier de denrées a été offert par Bruno Bernard et le vice-président Jérémy Camus pour lancer cette collecte. (@NB)

Une organisation minutieuse pour le transport

En plus des équipes de logistiques et de manutention, composées de 11 salariés permanents - dont sept en réinsertion - et de centaines de bénévoles, une quinzaine de bénévoles-chauffeurs est est en charge du transport. Deux véhicules légers et quatre poids lourds permettent ainsi d'acheminer, une fois par semaine, les produits du centre logistique à chacun des centres d'activités fixes.

"Le week-end de collecte, c'est un sacré défi. Mais on maitrise notre sujet !" apprécient Gérard Gautier et Jean Poisson, deux bénévoles actifs depuis une dizaine d'années sur la partie transport. Une organisation minutieuse est ainsi requise pour acheminer les denrées des points de collecte jusqu'au centre logistique, puis dans les centres d'activités une fois triées.

Comme chaque année, le Restos du cœur recherchent tous types de dons : épicerie sèche, biscuits, thé, hygiène, produits pour bébé, etc. "Il ne faut pas oublier les petits conditionnements pour les foyers d'une ou deux personnes", relève le président départemental de l'association.

Lire aussi : Restos du Coeur dans le Rhône : "entre 4 et 5 millions de repas"