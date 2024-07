Circulation des TGV interrompue entre Lyon et Paris, la reprise du trafic estimée à 17h

Les trains à grande vitesse entre Lyon et Paris ne circulent toujours pas. Depuis ce matin un défaut d'alimentation électrique affecte le réseau TGV à cause des orages dans l'Yonne.

La galère continue pour les passagers de Lyon vers Paris. Depuis ce matin 7h30, les trains de la ligne Lyon, Paris et les trains en direction de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle et Bruxelles ne circulent pas. En cause : d'importants orages qui ont touché l'Yonne (Bourgogne). De nombreux voyageurs se retrouvent bloqués à Lyon ou Paris. C'est notamment le cas de Lucie. La vingtenaire se trouve actuellement coincée à la capitale. "Je devais me rendre ce mercredi à Lyon pour un contrat de travail. Je vais finalement arriver demain aux aurores. La situation est un peu stressante. J'espère que le trafic aura repris d'ici-là", avance la jeune femme.

#Orages ⛈️En raison des conditions climatiques impactant nos installations électriques, la circulation sur la Ligne à Grande Vitesse Sud-Est est actuellement interrompue. pic.twitter.com/yQLZMUDuLi — SNCF Réseau (@SNCFReseau) July 31, 2024

80 000 voyageurs impactés entre Paris et Lyon

" Un TGV a heurté un arbre sur les voies à hauteur de la bifurcation de Saint-Florentin, entraînant l'interruption de la circulation sur la ligne LGV sud-est entre Paris et Lyon " précise un communiqué de la SNCF. D'abord estimée à 10 heures ce matin, puis 14h, la circulation du trafic est finalement reportée à 17h ce mercredi 31 juillet. Au total, 80 000 voyageurs seraient impactés par l' interruption du trafic entre Paris et Lyon.