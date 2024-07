Véritable lieu de transit, la gare Part-Dieu possède un nouveau poste de police moderne et central, pensé pour apaiser le quartier.

Un poste de police flambant neuf s'est installé au sein de la gare de Lyon Part-Dieu. Situé dans la galerie Villette, il vient ainsi remplacer le bureau de police du centre commercial. "L'ancien poste était peu identifié et situé en sous-sol. Il devait laisser place à un établissement plus moderne, plus adapté et plus visible", estime Nelson Bouard, directeur interdépartemental de la Police Nationale.

Situé au cœur du quartier de la Part-Dieu, ce lieu bénéficie d'un emplacement de choix. "Il jouera un rôle essentiel dans l'organisation de la sécurité sur tout le site", indique le directeur. Sept mois de travaux auront été nécessaires pour offrir les meilleurs conditions d'accueil aux visiteurs comme aux policiers.

Déjà 300 visiteurs et 100 plaintes déposées

Depuis son ouverture le 26 juin dernier, le nouveau poste de police a déjà accueilli 300 personnes. Parmi elles, une centaine de visiteurs a même déposé plainte, souvent pour des vols. Il s'agit en général de voyageurs en transit et d'habitants du secteur. Ce bureau doit en effet permettre d'assurer la sécurité de tous et d'améliorer le cadre de vie dans le quartier. "Il s'agit du quartier avec la plus forte délinquance et densité humaine du département", rappelle Nelson Bouard. De même, la gare Part-Dieu est la plus grande d'Europe en termes de correspondances. "C'est un véritable lieu de transit", ajoute la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes Fabienne Buccio.

Il est donc possible d'y prendre rendez-vous pour un dépôt de plainte, des créneaux ont même été ouverts pour les commerçants alentours. Par ailleurs, trois policiers et une adjointe administrative sont disponibles en permanence sur place. De nombreux agents en patrouille y font aussi leurs rotations, en particulier durant les Jeux Olympiques. Le nouveau bureau se compose donc d'une salle d'accueil, de bureaux de plainte, d'une geôle de rétention et d'une salle de rédaction. Un chantier onéreux, puisqu'il a couté 450 000 euros à la Région et 450 000 euros à l'Etat, mais nécessaire.

En effet, les actions menées par l'Etat et les collectivités ces deux dernières années portent leurs fruits. "On note une baisse de la délinquance de 51% dans l'agglomération. Les violences dans les transports ont diminué de moitié", insiste Renaud Pfeffer, vice-président du Conseil régional délégué à la sécurité.

