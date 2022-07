En vigilance jaune ce lundi matin, le département du Rhône passe finalement en vigilance orange ce lundi après-midi.

Prudence, grosse prudence, à Lyon et dans le Rhône. "Des chutes de grêle et des rafales de 80km/h sont annoncées au sud-est de l'agglomération lyonnaise notamment", précise la Préfecture du Rhône.



Les orages pourraient éclater ce lundi après-midi. Météo France place le département du Rhône en vigilance orange de 14h à 20h ce lundi 4 juillet.

"Le ciel est encore chaotique du Sud-Ouest aux Alpes et au Jura avec de nouveaux orages qui se déclenchent en cours d'après-midi du Massif central vers Rhône-Alpes et peuvent donner localement de bonnes intensités pluvieuses ainsi que des chutes de grêle parfois fortes et des rafales de vent avoisinant les 90 km/h", précise Météo France dans son bulletin de lundi matin.