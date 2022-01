Christiane Taubira pourrait officialiser sa candidature à la présidentielle ce samedi à Lyon

Attendue à la Croix-Rousse ce samedi matin, l’ancienne garde des Sceaux doit y faire "une déclaration". Lors de ce rassemblement en faveur de l’union de la gauche, elle pourrait officialiser sa candidature à l’élection présidentielle.

Engagée dans la primaire populaire depuis le 9 janvier, dont elle a annoncé qu’elle suivrait le verdict dévoilé à la fin du mois, Christiane Taubira est attendue à Lyon ce samedi 15 janvier. Elle doit participer à un rassemblement en faveur de l’union de la gauche qui se déroulera dans la matinée sur l’esplanade de la Croix-Rousse, dans le 4e arrondissement de Lyon.

Un rendez-vous sur la colline qui travaille

Un moment dont pourrait profiter l’ancienne garde des Sceaux pour officialiser sa candidature à l’élection présidentielle de 2022, selon des informations transmises à la presse par son entourage. Auprès de BFMTV, ses proches ont expliqué "qu’elle présentera son projet, exprimera sa vision". Pour cette "déclaration" prévue peu après 11 heures, "elle a choisi Lyon et le quartier de la Croix-Rousse pour rendre hommage aux canuts, un clin d'œil à la France qui travaille", ajoute son clan.

Reste que pour participer à la présidentielle, Christiane Taubira devra d’abord remporter l’investiture de la primaire populaire après le vote prévu du 27 au 30 janvier, "Si elle perd cette primaire, elle se retirera", assurait encore hier son équipe à la chaîne d’information.

La primaire populaire c’est quoi ?

La primaire populaire est un mouvement citoyen qui mise sur un programme de "10 propositions de rupture pour changer la vie des gens". Elles s’inspirent des revendications syndicales et militantes de ces dernières années, mais aussi des Gilets jaunes ou encore des luttes pour le climat par les jeunes. L’objectif : proposer pour l’élection présidentielle une candidature qui rassemble les valeurs de gauche pour former "un front populaire et écologique en 2022".

Plus de 300 000 personnes soutiennent cette initiative et donc le futur candidat qui sera désigné à l’issue du vote organisé du 27 au 30 janvier.

Début décembre, Lyon Capitale était allé à la rencontre des partisans lyonnais de la primaire populaire. Un reportage à lire ici : Primaire populaire à Lyon : une centaine de personnes réunies