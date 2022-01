Les enseignants manifestent ce jeudi à Lyon, ce qu’il faut savoir sur la grève

Les chiffres de la grève du personnel enseignant pourraient être "historiques" ce jeudi 13 janvier selon plusieurs syndicats du Rhône. Un rassemblement est prévu à 14 heures dans le 7e arrondissement de Lyon, pour dénoncer le protocole sanitaire "inapplicable".

Une large intersyndicale allant des syndicats de personnels, de chefs d'établissements, d'inspecteurs et de parents d'élèves appellent à la grève dans les écoles de Lyon et du Rhône ce jeudi 13 janvier. Le SNUIPP-FSU estime que 70 à 75 % des personnels pourraient être grévistes dans les écoles maternelles et primaires, et Sud Education estime ce chiffre à 60 % dans le primaire, et 40 % dans le secondaire. Des chiffres "historiques" selon ces syndicats, qui n'ont jamais connu une telle mobilisation.

Lire notre décryptage : Grève dans le Rhône : avec 60 à 75 % de grévistes attendus, une école sur trois pourrait être fermée le jeudi 13 janvier

Des remplaçants et plus de protection contre le Covid-19

C'est près d'une école sur trois qui pourrait être fermée dans le département aujourd’hui, pour dénoncer un protocole sanitaire "inapplicable" et qui a déjà changé trois fois dans les écoles pour faire face à la nouvelle vague de covid-19. Entre les professeurs, les personnels et les élèves positifs ou cas contacts, c’est tout le système éducatif qui est désorganisé ces dernières semaines, avec des classes sans professeurs et des professeurs sans élèves.

"Nous on veut garder les écoles ouvertes, mais des écoles qui sécurisent les personnels, les enfants et les familles.", Paul Sesboüé du syndicat Sud Education 69

En colère, la communauté éducative demande des remplaçants pour les professeurs malades et plus de protections face au virus avec notamment l’utilisation de masques FFP2, de purificateurs d'air ou de capteurs de CO2. "Nous on veut garder les écoles ouvertes, mais des écoles qui sécurisent les personnels, les enfants et les familles. On veut des masques, des protocoles de tests clairs, qui ne changent pas tous les trois jours. On parle de masques FFP2, ce n'est pas le bout du monde ! ", explique Paul Sesboüé du syndicat Sud Education 69.

Au moins 58 écoles de Lyon perturbées

À Lyon, les enseignants ne seront pas les seuls à faire grève. Tous les agents des écoles, comme les ATSEM, les AVS ou les personnels des cantines, ont également été appelés à la mobilisation. Selon les chiffres donnés par la Ville, qui emploie ces agents, seulement 5 % se sont déclarés. Cela représente environ 110 agents, ce qui entraînera des perturbations dans 58 écoles sur 207.

Pour autant, le taux de gréviste n'est pas particulièrement élevé en raison notamment d’une note encadrant le droit de grève prise par la mairie de Lyon en août 2021, selon les syndicats. Les agents des écoles doivent se déclarer 48h à l'avance et doivent faire grève toute la journée, et plus seulement quelques heures, ce qui entraîne une plus grosse perte de salaire.

Tous les personnels grévistes sont appelés à se réunir sur les coups de 14 heures, à l'angle de la rue Jaboulay et de la rue de Marseille, pour manifester devant l'Inspection académique de Lyon. De son côté, la FCPE (fédération de parents d’élèves), qui soutient la grève, a appelé les parents à ne pas mettre leurs enfants à l'école.