"Charlatan" : la gauche allume Wauquiez qui coupe les aides à l'université Lyon 2

Les députés et élus de gauche du Rhône s'indignent de la suspension des aides de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à l'université Lyon 2.

Mercredi 7 mai, l'ancien président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et désormais candidat à la présidence des Républicains, Laurent Wauquiez a annoncé que la collectivité suspendait toutes ses aides accordées à l'université Lyon 2 dont il dénonce les dérives "islamogauchistes".

Une mesure qui a suscité l'ire des élus de gauche, notamment la députée écologiste, Marie-Charlotte Garin qui dénonce l'invention d'un "délit d'opinion universitaire". "Profs et étudiants devront-ils prouver leur alignement politique pour garder la lumière allumée ?"

"Détourner la loi contre le cumul des mandats pour cumuler un siège de député avec la présidence d'une région ? Laurent Wauquiez dit oui"

La députée La France insoumise de Lyon, Anaïs Belouassa Cherifi a également réagi : "Wauquiez frappe encore : il punit l'université publique Lyon 2 pour des raisons purement idéologiques... mais claque 870 000 € d'argent public dans des écoles privées hors contrat ! La liberté académique vaut mieux que la course de petits chevaux du congrès des Républicains."

Son collègue également député du Rhône, Abdelkader Lahmar qualifie de son côté Laurent Wauquiez de charlatan. "Détourner la loi contre le cumul des mandats pour cumuler un siège de député avec la présidence d'une région? Laurent Wauquiez dit oui (...) Utiliser les fonds publics pour financer l'émancipation à travers l'université ? Là c'est non", s'étouffe-t-il. Et de conclure : "Laurent Wauquiez est un adversaire de tout ce que la République cherche à construire de juste, d'universel et de laïc."

Les Socialistes appellent l'exécutif à "revenir à la raison"

Le sénateur écologiste du Rhône, Thomas Dossus s'interroge : "(Laurent Wauquiez) est redevenu président de Région ? Il ne s'embarrasse même plus de sa marionnette Fabrice Pannekoucke." Et d'ajouter : "Des États-Unis comme en France, l'offensive réactionnaire attaque frontalement le savoir et la science." Le groupe socialiste au conseil régional dénonce quant à lui "une décision inacceptable qui va pénaliser des millier de jeunes, sans distinction". Il appelle "l'exécutif à revenir à la raison (...) en rétablissant instamment les aides régionales" versées à l'université.

Pour mémoire, la décision de la Région fait suite à l'envahissement d'un cours au sein de l'université par un groupe d'individus masqués. Wauquiez avait regretté le manque de soutien de la présidente de l'université envers le professeur Balanche, par ailleurs élu LR à Caluire, qui s'était répandu sur les plateaux de télévision pour dénoncer "l'islamogauchisme" à Lyon 2.

Contactée pour connaître le montant estimé des financements concernés, la Région n'a pas répondu à nos sollicitations. Elle a indiqué auprès de l'AFP que ce moratoire financier se monte à "près de 19 millions d'euros", et concerne principalement des paiements de projets contractualisés dans le cadre du contrat de plan Etat-Région (CPER).

