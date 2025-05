Plus qu'un mois pour donner son avis sur le confort et la sécurité du vélo à Lyon

Dans le cadre de l'étude nationale du baromètre vélo, les cyclistes lyonnais ont jusqu'au 2 juin pour donner leur avis sur le confort et la sécurité du vélo en ville.

Dans le cadre du baromètre Vélo, les cyclistes sont invités à donner leur avis sur le confort et la sécurité du vélo à Lyon. L'occasion de faire évoluer les politiques locales et d'améliorer les infrastructures. Si plus de 6000 lyonnais ont déjà répondu à l'étude, celle-ci reste ouverte jusqu'au 2 juin sur le site du baromètre vélo. La ville à vélo précise que "le ressenti de chacune et chacun compte, peu importe sa fréquence d’utilisation du vélo."

L'étude nationale du baromètre vélo impulsée par la Fédération française des usagers de la bicyclette permet d’évaluer les conditions de circulation sur plusieurs axes : Sécurité sur les routes et pistes cyclables, qualité des aménagements et signalisation et disponibilité des stationnements et services vélo.

La dernière édition tenue en 2021 avait servi de base de travail pour les élus et techniciens de la Métropole. Les points noirs à résorber en priorité, ou encore les besoins de stationnement vélo avaient ainsi pu être identifiés.

