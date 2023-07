Ces collèges de Lyon en travaux cet été

Cet été dans la Métropole de Lyon, les travaux dans les collèges commencent ou se poursuivent. Tour des collèges concernés.

L'été est l'occasion, en attendant le retour des écoliers dans les établissements, de réaliser des travaux des collèges. C'est ce qu'entreprend la Métropole de Lyon, compétente pour la gestion des collèges, aux mois de juillet et d'août.

Selon la Métropole, il s'agit "d'adapter de manière plus durable le patrimoine par des rénovations thermiques, des changements de menuiseries, des végétalisations de cour ou encore des raccordements au réseau de chauffage urbain".

Ces différents travaux représentent près de 300 millions d'euros d'investissement sur la période 2021-2026.

Le collège Boris Vian, un exemple de rénovation énergétique

Le chantier le plus mis en avant par la Métropole est celui de la rénovation du collège Boris Vian à Saint-Priest. L'exécutif a mandaté la Société Publique Locale d'Efficacité Energétique (SPL OSER), dont il est actionnaire, pour ce chantier. Cette société a pour but de réaliser des Bâtiments Basse Consommation (BCC). Au collège Boris Vian, ce serait une économie de 45% de consommation d'énergie.

Les travaux se concentrent sur l'enveloppe thermique, le chauffage, une ventilation double flux, un changement de l'éclairage ainsi que l'arrivée de panneaux solaires. Ce collège sera aussi mis en accessibilité PMR, tout comme les collèges Victor Schoelcher dans le 9e ou Gérard Philippe à Saint-Priest.

Plus de 240 travaux dans l'été

D'autres chantiers déjà en cours se poursuivent aussi :

Le collège Emile Malfroy à Grigny terminera sa phase de travaux intérieurs cet été.

Le collège Jean de Tournes à Fontaines-sur-Saône entame la fin de la restructuration du collège, prévue pour fin 2023

Le collège Alain à Saint-Fons poursuit les travaux réalisés par la Société d'Equipement et d'aménagement du Rhône et de Lyon (SERL)

Cinq autre collèges (Collèges Clément Marot dans le 4e, Victor Grignard dans le 8e, Jean-Philippe Rameau à Champagne au Mont d’Or, Charles Sénard à Caluire et Cuire et Théodore Monod à Bron) seront raccordés au réseau de chauffage urbain.

L'ensemble de ces huit chantiers va coûter environ 49 millions d'euros.

La Métropole entreprend aussi d'autres travaux, plus minimes. "Environ 240", selon l'exécutif, dans plus de 25 collèges. Parmi eux, l'installation d'abris vélos et trottinettes, la réfection de toits, de salles, de menuiseries, de la peinture voire du désamiantage, comme aux collègues Lamartine à Villeurbanne et Victor Schoelcher dans le 9e. La Métropole entreprend enfin la création de deux nouvelles classes dans le collège Jean de Verrazane, dans le 9e.