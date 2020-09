Ancienne journaliste, essayiste auteure d’une dizaine d’ouvrages, bibliste avisée et titulaire d’une maîtrise en droit privé et en théologie, Anne Soupa est récemment sortie du bois en se portant candidate à l’archevêché de Lyon. Derrière son “côté sage”, celle qui “met du temps à comprendre”, comme elle l’avance avec modestie, est une rhétoricienne déterminée qui n’a pas sa langue dans sa poche.

Absolument pas. Je suis quelqu’un de discret, qui ne prend pas volontiers la parole et déteste les esclandres.La chiquenaude de mon fils confirme un grand principe en matière d’élection, ou de vocation : on ne choisit pas tout de ce vers quoi on s’oriente. Certes, on sent ou non une aptitude. Mais sans l’authentification d’un autre, cela reste vain, ou au moins fragile. L’autre est celui qui vous appelle à une fonction, ou une charge. Dans la vie, les responsabilités que l’on assume sont le plus souvent relationnelles. Elles ne s’exercent pas “hors sol”, mais en relation avec autrui. L’appel formulé par un autre est donc essentiel.