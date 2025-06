"Cela a de quoi nous réjouir" : le PCF soutient la proposition d’Aulas en faveur des TCL gratuits

Le Parti communiste du Rhône apporte son soutien à la proposition de Jean-Michel Aulas de rendre les transports en commun lyonnais (TCL) gratuits.

Après que Jean-Michel Aulas a déclaré vouloir rendre les transports en commun lyonnais (TCL) gratuits, le Parti communiste du Rhône assure dans un communiqué que cette proposition "a de quoi [les] réjouir." Dans cette note diffusée vendredi 6 juin, le PCF du Rhône rappelle que "les communistes du Rhône militent depuis plus d’une décennie pour rendre effectif le droit à la mobilité de tous les grands lyonnais et grandes lyonnaises."

"Développement du réseau et gratuité d’accès doivent aller de pair"

Cette mesure "serait une avancée remarquable pour notre collectivité, qui replacerait la Métropole de Lyon dans les grandes collectivités innovatrice et progressiste de France" et rétorque à ceux qui seraient contre que le "développement du réseau et gratuité d’accès doivent aller de pair. Et comme toute avancée sociale, cela demande d’aller au-delà du carcan financier dans lequel l’État nous enferme, pour imaginer de nouvelles sources de financement."

Le PCF appelle donc à mettre en place "l’alignement du plafond du Versement Mobilité de la Métropole (aujourd’hui plafonné à 2 %) à celle de Paris, c’est-à-dire à 3 % de la masse salariale des entreprises de plus de 11 ETP (équivalent temps plein : Ndlr)", "des lignes de crédit de la CDC à taux zéro, qui économiseraient au Sytral 97,2 millions d’euros cette année" et la mise en place de "la taxe sur les surfaces de bureau (TSB), comme cela existe en Île-de-France ou en PACA."

Il ajoute : "Le droit à la mobilité est un droit fondamental, au même titre que le droit à l’éducation ou à la santé. Il ne peut être laissé à la seule main du marché, mais doit être organisé dans un grand service publique national, seul garant de l’égalité de traitement de tous nos concitoyens et concitoyennes, et de nos territoires." Une pétition dans ce sens a par ailleurs été mise en ligne par le PCF.

