Illustration Casino.(Photo Nicolas Guyonnet / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

A partir de décembre, Casino a prévu de relancer son système d'épicerie nomade dans douze communes de la Loire et du Rhône. L'objectif, permettre aux habitants de zones rurales de s'approvisionner plus facilement.

Dès décembre prochain, Casino a prévu de redéployer son système de tournée ambulante, avec un projet pilote lancé dans les zones rurales de douze communes de la Loire et du Rhône. Une initiative permettant l'approvisionnement varié et complet, de certains villages et de certaines habitations, situés loin des grands centres commerciaux urbains.

Si cette pratique existait déjà au siècle dernier, Casino souhaite relancer l'offre de proximité grâce à ce système d'épicerie nomade, permettant ainsi de faciliter l'accès aux produits utiles au quotidien. A bord de son camion, c'est donc un exploitant-franchisé du Casino de Chazelles-sur-Lyon qui sera en charge des distributions. A la vente, plus de 350 références, dont des produits alimentaires, de première nécessité, et frais.

Un projet qui devrait également permettre de renforcer les liens sociaux, dans des communes isolés, souvent pauvres en termes de nombre de commerces.

