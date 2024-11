Mercredi 13 novembre, Casino a présenté son plan stratégique pour "devenir le meilleur des marques de proximité". Le groupe stéphanois compte notamment miser sur la formation avec la création d'une école à Saint-Etienne.

Après cédé de 425 hypermarchés et supermarchés, Casino prépare son retour. Le groupe ambitionne de "devenir le meilleur des marques de proximité" et a présenté pour cela son plan stratégique nommé "Renouveau 2028". Détaillé dans un communiqué de presse jeudi 14 novembre, ce plan se base en grande partie sur les sept marques du groupe que sont Monoprix, Franprix, Casino, Cdiscount, Naturalia, Spar et Vival.

Casino compte miser sur son maillage territorial important et sur les atouts de ses marques. Il veut ainsi "être le rendez-vous des courses alimentaires du quotidien", "devenir un acteur majeur de la restauration à emporter" ou encore "être le leader de nouveaux services de la vie quotidienne" comme le marché de la mode, de la beauté ou de la décoration accessible.

La formation au centre des enjeux

Si la présentation de ce plan s'est faite à Paris, le siège stéphanois ne sera pas délaissé pour autant. Une école de formation y ouvrira en septembre 2025, a annoncé le nouveau directeur général du groupe, Philippe Palazzi. Dans la même veine, le groupe Casino avait ouvert en 2017 son école Vival, en face du siège social. Elle semble avoir fermé depuis.

A terme, le groupe envisage le développement de magasins-écoles, afin "d'étendre la politique de formation aux franchisés et leurs salariés à travers des parcours certifiants". Cela devra également permettre les parcours et la mobilité entre les métiers et les marques du groupe.