La Métropole de Lyon souligne, à l'occasion de la journée internationale des droits de l'enfant, son engagement en faveur de la défense des droits des jeunes.

La Métropole de Lyon a déjà sensibilisé plus de 17 000 enfants et adolescents grâce à son soutien au programme des Jeunes ambassadeurs des droits auprès des enfants (JADE). Un chiffre que rapporte la Métropole dans un communiqué, ce mercredi 20 novembre, à l'occasion de la journée internationale des droits de l'enfants. Dans le même registre, la collectivité a également mis en place un comité des jeunes de l'Aide sociale à l'enfance (ASE), où les volontaires partagent leurs expériences et contribuent à l'amélioration des dispositifs les concernant.

A l'occasion de cette journée mondiale, Lucie Vacher, vice-présidente de la Métropole de Lyon déléguée à la protection de l’enfance et à la famille, se réjouit du travail mené par la collectivité à cet égard : "L'implication des jeunes dans les instances de l’Aide Sociale à l’Enfance est essentielle pour améliorer durablement la qualité de leur prise en charge. Ce comité des jeunes incarne un espace unique où ils peuvent exprimer leurs préoccupations et contribuer activement à l’élaboration des politiques publiques qui les concernent".

Et reprend : "Il ne s’agit pas seulement de répondre à leurs besoins immédiats, mais de construire ensemble des conditions d’accueil respectueuses et adaptées pour ceux qui viendront après eux". Aussi, des méthodes innovantes ont été testées en collaboration avec l'association Mangrove pour "encourager des échanges dynamiques et inclusifs", dixit la Métropole dans son communiqué. Pour rappel, près de 7 000 jeunes sont pris en charge par l'ASE à l'échelle métropolitaine, dont 3 000 mineurs en hébergement et 1 200 majeurs.

