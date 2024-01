Pour la saison 13 de l'émission culte de M6, Philippe Etchebest et ses équipes sont à la recherche d'un restaurant à Lyon ou dans la région lyonnaise.

Vous êtes récemment allé déjeuner ou dîner dans un restaurant à Lyon ou dans la région ? L'entrecôte ressemblait davantage à une semelle qu'à un bout de viande ? La tarte aux pralines était immangeable car trop sucrée ? Le service n'était pas au rendez-vous ? Alors vous avez peut être eu "la chance" de manger dans l'un des futurs restaurants qui passera dans l'émission Cauchemar en cuisine.

L'émission devenue culte grâce au chef Philippe Etchebest va entamer sa 13e saison. Pour l'occasion, M6 et les équipes de l'émission sont à la recherche de restaurants à Lyon ou dans la région, qui auraient des difficultés et qui seraient intéressés pour recevoir les conseils du Chef. Et qui n'auraient pas peur de se faire sèchement réprimander et critiquer par le chef étoilé et meilleur ouvrier de France.

Déjà des passages à Lyon et dans la métropole

Lyon, capitale mondiale de la gastronomie, a déjà vu passer, en 2012, Philippe Etchebest et son physique de pilier de rugby. En 2012, c'est dans le restaurant Les Larmes de Bacchus que l'émission avait été tournée. Les conseils du chef n'avaient pas suffi pour sauver le restaurant italien de la place Bellecour, qui avait baissé définitivement le rideau quelques semaines après l'émission. En 2015, c'est à Irigny, au Vieux-Port, que l'émission avait posé ses valises. Ruben, le gérant du restaurant, avait marqué les téléspectateurs. Le restaurant, qui s'appelle désormais Chez Ruben et Bénédicte, est toujours ouvert.

Si vous possédez un établissement qui bat de l'aile et que vous souhaitez participer à l'émission, vous pouvez candidater à l’adresse castingcauchemar@m6.fr ou au 07 86 48 38 87.