Canicule : la section lyonnaise du PCF demande à l'Etat de faire plus

Le PCF interpelle l'Etat et demande des mesure concrètes pour protéger les plus fragiles en cette période de canicule.

Alors que ce jeudi marque la 14e journée consécutive à plus de 34°C à Lyon, la section locale du Parti communiste français interpelle l'Etat et l'exhorte à agir pour aider les plus fragiles "qui se retrouvent prisonniers de cette chaleur excessive aux conséquences redoutables".

Le parti politique demande ainsi à l'Etat de rendre gratuit l'accès aux transports en commun, aux piscines et aux musées, d'étendre les horaires d'ouverture des bibliothèques, musées, piscines et parcs et d'organiser "le fonctionnement d’équipes de solidarité de proximité qui visiteront les personnes vulnérables". La préfecture du Rhône a ,en ce sens, demandé à la Ville de Lyon d'ouvrir le gymnase Enghien dans le 2e arrondissement pour permettre aux plus vulnérables de bénéficier d'un lieu climatisé et d'eau, appuyée par la Croix-Rouge.

A noter également que Ville et Métropole de Lyon ont déjà rendu gratuit l'accès aux musées Gadagne, Confluence, Beaux-Arts et Lugdunum jusqu'à samedi. "Il est temps que le gouvernement organise un plan national de développement des piscines, des parcs et jardins et des lieux de fraicheur de proximité", concluent les communistes.