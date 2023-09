De la Volaille de Bresse servie au roi Charles III pour son repas à Versailles

La Volaille de Bresse, spécialité de l’Ain et de la Saône-et-Loire. (Photo by Stefano RELLANDINI / AFP)

Le repas servi ce mercredi à Versailles au roi Charles III pour son dîner avec Emmanuel Macron mettra à l’honneur la région Auvergne-Rhône-Alpes. La Volaille de Bresse a été retenue pour le plat principal.

Homard bleu, volaille de Bresse, macaron à la rose, pour l’arrivée en France du roi d’Angleterre Charles III, mercredi 20 septembre, l’État met les petits plats dans les grands et met à l’honneur ses régions, notamment l’Auvergne-Rhône-Alpes.

Pour ce dîner, qui sera dressé dans la galerie des Glaces de Versailles, l’entrée a ainsi été confiée à la cheffe drômoise aux trois étoiles, Anne-Sophie Pic. Celle-ci proposera au couple royal et aux 160 convives une entrée constituée de homard bleu et tourteau de casier en provenance de Bretagne avec un voile d’amandes fraîches et du melon, une touche de la Drôme natale de la cheffe.

Une volaille cuisinée par Yannick Alléno

Le chef parisien Yannick Alléno prendra ensuite le relais pour le plat de résistance. Le cuisinier deux fois triplement étoilé a choisi une Volaille de Bresse, mettant en valeur les terroirs aindinois et saône-et-loirien sur lesquels sont élevés les volatiles. Au parfum de maïs, celle-ci devrait être marinée au champagne et sera accompagnée d'un gratin de cèpes. En tant que Lyonnais nous pourrons toujours regretter que n’ait pas été retenu pour l’occasion le fameux sauté de poulet à la Lyonnaise. Plat qui, rappelons-le, fut servi sur le Titanic comme dernier repas aux passagers de la première classe le 14 avril 1912.

Référence de nombreuses tables étoilées, le maître fromager haut-rhinois Bernard Antony proposera quant à lui un assortiment de Comté de 30 mois et de Stichelton, un fromage bleu 100% anglais, jouant la sécurité des goûts. Le dessert, lui, rendra à hommage à l’une des pâtisseries françaises les plus réputées, le macaron. Pour l’occasion, le pâtissier Pierre Hermé a retravaillé son emblématique macaron Ispahan à la rose, qui sera composé d'une "compotée de framboises cuites et crues, d'un sorbet litchi à la rose, d'un sorbet framboise".