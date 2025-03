Pierre Sage s’est rendu vendredi devant la fresque réalisée en son honneur par le collectif ArtUp, près du tunnel de la Croix-Rousse.

L’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais, Pierre Sage, a réservé une belle surprise au collectif ArtUp en se rendant devant sa fresque, réalisée mi-février près du tunnel de la Croix-Rousse. Après une première tentative sur les berges du Rhône, les artistes lyonnais ont choisi cet emplacement autrefois occupé par la fresque des champions du monde, pour rendre hommage à celui qui a marqué l’OL. Ce vendredi, ils ont eu la joie de voir leur modèle en personne admirer leur travail.

"Je suis tellement ému"

Julien Bard, cofondateur d’ArtUp avec Vincent Gobert, a confié son émotion au Progrès : "Je suis tellement ému". Il raconte que Pierre Sage les avait contactés en amont et leur avait fait part de son enthousiasme. "Il est arrivé à 11 h. On avait échangé par messages avant, on avait été très touchés par ce qu’il nous avait dit. Il nous a même dit qu’il était venu la semaine précédente avec sa famille se faire prendre en photo devant le mur. Rendre un hommage à quelqu’un qui vient ensuite faire une photo, c’est incroyable. On a vécu une journée exceptionnelle."

Pendant une trentaine de minutes, l’ancien coach lyonnais a discuté avec les artistes et posé devant son portrait. Plusieurs supporters présents à proximité l’ont immédiatement reconnu et sont venus l’approcher pour le remercier de son passage à l’OL. Une rencontre inattendue qui a renforcé l’impact symbolique de cette fresque pour les artistes comme pour les passionnés du club lyonnais.

Lire aussi : "Je comprends mais je ne l'accepte pas" : Pierre Sage revient sur son éviction, 1 mois après son départ de l'OL