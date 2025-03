Shopping : quoi de neuf à Lyon ?

Les nouvelles adresses sélectionnées par la rédaction

Bikube : une nouvelle manière de vivre

Bikube (ruche en danois), c’est un lieu de vie d’un nouveau genre, qui allie convivialité, confort, souplesse et écoresponsabilité ! Ici, chacun va pouvoir s’installer pour des courts, moyens ou longs séjours, et vivre selon son mode de vie et ses aspirations. En effet, l’établissement combine des logements privatifs – du studio à l’appartement trois pièces – avec des espaces de vie à partager offrant de nombreux services : cuisine, salon, buanderie, salle de fitness… L’occasion d’expérimenter le coliving, et d’être à la fois chez soi et proche des autres.

Un restaurant proposant une cuisine savoureuse aux accents méditerranéens, un bar et espace de coworking ainsi que des animations et activités – DJ sets, concerts, ateliers, séances de sport – sont accessibles à tous, même aux non-résidents. Il n’y a aucune raison de s’en priver !

Bikube – 9, rue Saint-Théodore, Lyon 3e

La mode à portée de tous

À mi-chemin entre une boutique et une galerie street art, Pécho n’go propose un concept inédit. Ici, on récupère des vêtements sortis d’usine destinés à être jetés ou brûlés pour cause de défaut, on les répare et on peut même les customiser. Le résultat ? Des vêtements de qualité à prix plus que doux, à choisir parmi 95 références de jeans, teeshirts et sweats en coton bio, des vestes stylées, des pièces vintage de workwear… Côté customisation, on retrouve les visuels façon street art de Vincent, artiste aux multiples casquettes (design, couture, archi, graphisme…). N’hésitez pas à faire floquer sous vos yeux le motif de votre choix, grâce à la presse à chaud à l’étage. L’occasion de repartir avec une pièce originale et unique ! À venir : toutes sortes d’animations qui rythmeront ce nouveau lieu de vie à l’accueil chaleureux et la déco pimpante.

Pécho n’go – 11, rue Constantine, Lyon 1er

Pépites vintage

Vous êtes fan de slow fashion, vintage et seconde main ? Ne ratez pas le Marché de la mode vintage qui revient ce mois-ci, avec comme d’habitude une belle proposition de vêtements et accessoires, des vinyles, des appareils photo, de la vaisselle, des jouets anciens, des affiches de cinéma… En tout, plus de 180 exposants sont attendus ! La nouveauté de cette année ? Une offre renforcée de mobilier et décoration rétro avec des exposants professionnels qui occuperont un tiers des stands et présenteront objets iconiques et pièces originales, parfois de collection, tous chargés d’histoire. Des pépites à foison qu’ils dénichent en chinant sur des marchés aux puces, des déballages internationaux ou encore auprès de particuliers. Sans oublier les incontournables animations qui rythmeront ces deux jours : chasse aux looks, défilés de mode vintage, shows de danse, ateliers d’upcycling et de customisation et food court écoresponsable pour s’octroyer une pause gourmande.

Le Marché de la mode vintage – Les 15 et 16 mars à La Sucrière – 49-50, quai Rambaud, Lyon 2e

Lieu de vie éthique et écoresponsable

Le concept store Les Curieux a quitté la Presqu’île pour s’installer dans le 6e. Si l’adresse a changé, les valeurs restent les mêmes : développement durable, commerce éthique et fabrication française. Ce déménagement est d’ailleurs un bel exemple d’upcycling : la totalité de l’ancien mobilier a été réutilisée, mais en un agencement plus épuré, offrant une surface optimisée et différents espaces identifiables au premier coup d’œil : prêt-à-porter et accessoires, mercerie, salon de coiffure et barbier, espace bien-être avec une nouvelle cabine duo, une partie atelier qui propose une offre enrichie autour de la couture, de la broderie, de la fabrication de bougies… Sans oublier le salon de thé avec, aux beaux jours, une terrasse sur rue… Un véritable lieu de vie dans lequel on va aimer s’attarder.

Les Curieux – 1, rue Fénelon, Lyon 6e (angle rue Molière)