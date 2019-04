Burger géant à Lyon : Deliveroo va retirer l'immense affiche de Bellecour

L’affiche d’un burger géant située place Bellecour (Lyon2e), au-dessus du Veilleur de pierre, a fait polémique depuis quelques jours. L’entreprise Deliveroo à l’origine de cette publicité a finalement décidé de la retirer.

Dans un communiqué publié ce jeudi, le porte-parole de Deliveroo a fait part de sa volonté de “tout mettre en œuvre pour retirer cette publicité avant la cérémonie qui se tiendra le 28 avril”. En effet, à cette date doit se dérouler la cérémonie en hommage aux victimes et héros de la déportation devant le Veilleur de Pierre, situé juste en dessous de l'immense affiche représentant un burger.

Une publicité qui avait fait réagir Roger Gay le président de l’association nationale des anciens combattants et amis de la résistance (ANACR) qui avait demandé son retrait. Depuis, plusieurs partis politiques et collectifs (ici et ici) ont aussi demandé le retrait de l'affiche décriée.

Du côté de Deliveroo on explique avoir pris sa décision “à la suite de discussions constructives avec les parties prenantes”. “La publicité sur les monuments historiques obéit à des règles strictes et nécessite l'approbation de l’État. En l’occurrence, la Direction régionale des affaires culturelles a donné son autorisation pour l’affichage de cette publicité. Tous les revenus de cette publicité financent la rénovation du bâtiment”, a par ailleurs déclaré l'entreprise de livraison de repas qui assure, sans qu'on comprenne vraiment pourquoi, avoir “toujours voulu honorer et valoriser la mémoire des victimes et des héros de la déportation.”