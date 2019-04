Lyon : le burger géant qui indigne

A Lyon, un burger fait débat. Une publicité géante avec un énorme hamburger surplombe le Veilleur de Pierre, mémorial de la résistance et de la déportation, place Bellecour (Lyon 2e). Cela indigne le président de l’association nationale des anciens combattants et amis de la résistance.

Roger Gay est furieux. Et il le fait savoir. Dans Le Progrès, le président de l’association nationale des anciens combattants et amis de la résistance (ANACR) est vent debout contre une publicité géante qui surplombe le Veilleur de Pierre, mémorial de la résistance et de la déportation, place Bellecour (Lyon 2e). Une publicité géante avec un énorme hamburger installée sur la façade de l’immeuble qui fait actuellement l’objet d’un chantier de ravalement.

« Pouvons-nous déposer une gerbe sous un hamburger géant et dégoulinant de sauce lors de nos cérémonies en hommage à celles et ceux qui sont tombés pour la liberté et la défense de nos valeurs républicaines ? », souligne Roger Gay dans les colonnes du quotidien régional.

Le préfet interpellé

Il a aussi écrit au préfet, Pascal Mailhos. « La présence de cette immense image apposée sur la façade de l’immeuble est vécue comme une agression voire une insulte à la mémoire de celles et ceux qui par leurs engagements sont morts pour que vive cette France Républicaine qui nous est chère aujourd’hui », ajoute le président de l’association nationale des anciens combattants et amis de la résistance.